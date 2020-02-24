Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 25 февраля

15:05, 24 февраля 2020
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Сильного ветра не будет только в северных областях.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 25 февраля, почти по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"25 февраля в Украине, кроме северных областей, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 24 февраля, в Украине из-за осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП был обесточен 251 населенный пункт в 7 областях.

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Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
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