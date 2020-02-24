В Украине из-за непогоды обесточены более 250 населенных пунктов

14:06, 24 февраля 2020
83
0

Во Львовской области обесточены 70 населенных пунктов.

Из-за непогоды в Украине обесточены более 250 населенных пунктов / Фото УНИАН
Из-за непогоды в Украине обесточены более 250 населенных пунктов / Фото УНИАН

В понедельник, 24 февраля, в Украине из-за осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП был обесточен 251 населенный пункт в 7 областях.

Погода на неделю: в Украине потеплеет до +15°, пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, во Львовской области обесточены 70 населенных пунктов, Ивано-Франковской - 69, Тернопольской - 65, Волынской - 23, Черновицкой - 12, в Житомирской - 11 и Ривненской - 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в понедельник, 24 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#непогода
Читайте также
Леся Никитюк раскрыла объём своей груди и длину ног Леся Никитюк раскрыла объём своей груди и длину ног
Астрологи назвали знаки Зодиака, которые весной получат неожиданное богатство Астрологи назвали знаки Зодиака, которые весной получат неожиданное богатство
Гороскоп на 20 февраля: астрологи рассказали, что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 20 февраля: астрологи рассказали, что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Гороскоп на 23 февраля: астрологи рассказали, что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 23 февраля: астрологи рассказали, что ждет сегодня каждый знак Зодиака
"Что во мне изменилось?": Анна Седокова заинтриговала новым фото "Что во мне изменилось?": Анна Седокова заинтриговала новым фото
Гороскоп на 17-23 февраля: астролог рассказала, что ждет нас на этой неделе Гороскоп на 17-23 февраля: астролог рассказала, что ждет нас на этой неделе
"Этот клочок земли – кость в горле россиян": экс-разведчик назвал главную причину атаки РФ на Луганщине "Этот клочок земли – кость в горле россиян": экс-разведчик назвал главную причину атаки РФ на Луганщине
Погода в Украине
Виргиния, США
-3°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
60 %
755 мм
3.1 м/с
12 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять