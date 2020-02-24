В Украине из-за непогоды обесточены более 250 населенных пунктов
Во Львовской области обесточены 70 населенных пунктов.
В понедельник, 24 февраля, в Украине из-за осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП был обесточен 251 населенный пункт в 7 областях.
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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, во Львовской области обесточены 70 населенных пунктов, Ивано-Франковской - 69, Тернопольской - 65, Волынской - 23, Черновицкой - 12, в Житомирской - 11 и Ривненской - 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в понедельник, 24 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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