В Киеве завтра будет пасмурно, температура до +7°
Погода в Киеве завтра не изменится.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 февраля в Киеве убдет пасмурно, температура днем до +7°.
Погода на сегодня: в Украине практически без осадков, температура днем до +12° (карта)
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 2,8 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:02, а зайдет в 17:21.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 февраля, в Украине немного похолодает, на западе пройдут дожди и мокрый снег.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+7°... 0°
- Днепр+9°... 0°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+7°... +1°
- Запорожье+9°... 0°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+7°... 0°
- Кировоград+10°... -2°
- Луганск+7°... +1°
- Луцк+8°... 0°
- Львов+8°... 0°
- Николаев+12°... +1°
- Одесса+13°... +2°
- Полтава+8°... -1°
- Ровно+8°... 0°
- Симферополь+9°... +2°
- Сумы+4°... -1°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков+8°... 0°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+7°... -2°
- Черкассы+6°... -2°
- Чернигов+6°... -2°
- Черновцы+10°... 0°
Виргиния, США
+10°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+9 °
Влажность:46 %
Давление:755 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:56
Закат17:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей