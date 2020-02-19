В Киеве завтра будет пасмурно, температура до +7°

Погода в Киеве завтра не изменится.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 февраля в Киеве убдет пасмурно, температура днем до +7°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 2,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:02, а зайдет в 17:21.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 февраля, в Украине немного похолодает, на западе пройдут дожди и мокрый снег.

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