В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня

В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

В Караптах сохраняется снеголавинная опасность / zak.depo.ua

В течение 7 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня.

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Об этом поепереджає Украинский гидрометцентр.

"7 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей, сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, в пятницу, 7 февраля, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.