В Украине объявили штормовое предупреждение на 7 февраля

По всей стране ожидается сильный ветер.

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В пятницу, 7 февраля, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В течение суток 7 февраля порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - йдетсья в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет сохраняться холодная погода, потепление ожидается с 9-10 февраля.