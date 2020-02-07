В Украине объявили штормовое предупреждение на 7 февраля

09:49, 7 февраля 2020
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По всей стране ожидается сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 7 февраля, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В течение суток 7 февраля порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - йдетсья в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет сохраняться холодная погода, потепление ожидается с 9-10 февраля.

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Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
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