В последний день января в Украине будет тепло, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
Теплее всего будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, 31 января в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +1°, днем до +6°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +2°, днем до +9°.
В северных областях пройдет мокрый снег. Температура ночью до -1°, днем до +3°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до 0°, днем до +4°.
Согласно народному прогнозу, 31 января - Афанасия и Кирилла. Афанасьевские морозы шуток шутить не любят. На Афанасия солнце в полдень - весна ранняя.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 31 января
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Погода в Украине
- Винница+3°... -1°
- Днепр+5°... -2°
- Донецк+5°... -4°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+7°... -3°
- Ивано-Франковск+6°... 0°
- Киев+2°... 0°
- Кировоград+5°... -3°
- Луганск+7°... -3°
- Луцк+4°... +1°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+8°... -3°
- Одесса+7°... -2°
- Полтава+3°... 0°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+8°... 0°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+5°... 0°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+7°... -1°
Виргиния, США
-3°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-3 °
Влажность:68 %
Давление:758 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:18
Закат17:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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