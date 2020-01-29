В Карпатах из-за снегопадов объявили II уровень снеголавинной опасности

12:01, 29 января 2020
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Туристам советуют воздержаться от походов в горы.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах ожидается лавинная опасность / УНИАН

В среду, 29 января, в Карпатах ожидается умеренная (II уровня) снеголавинная опасность.

Погода на сегодня: всю Украину накроют дожди и мокрый снег (карта)

Об этом говорится в сообщении на странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" в Facebook.

Так, 29 января в Карпатах ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Кроме того, сегодня в Карпатах ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег, снег, метели. Ожидается прирост снежного покрова высотой до 20 см, на высокогорье до 40 см.

Туристам советуют воздержаться от походов в горы.

Напомним, в течение 29-31 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#сніг
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