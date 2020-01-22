Горные районы Испании завалило снегом (фото)

15:29, 22 января 2020
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Одним из самых пострадавших от снега является автономное сообщество Арагон.

Снегопад в Испании / REUTERS
Снегопад в Испании / REUTERS

Шторм "Глория" принес в горные районы Испании сильные снегопады.

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Из-за непогоды были закрыты сотни участков автотрасс, возникли серьезные проблемы с электроснабжением, передает Stormnews со ссылкой на El Periódico de Aragón.

Одним из самых пострадавших от снега является автономное сообщество Арагон. Утром 22 января без электроснабжения в Арагоне оставались 123 тысячи человек.

В некоторых районах продолжает действовать предупреждение о снеге. Автомобилистов призывают быть осторожными и из-за обледенения дорожного полотна. Также власти опасаются, что после такого обильного снегопада при повышении температуры воздуха могут произойти наводнения.

Напомним, восточная часть Бразилии пострадала от проливных дождей.

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Теги: #снег#погода#Испания
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