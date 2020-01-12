Молния ударила в самый высокий небоскреб Дубая (фото, видео)
Во время сильной грозы в Дубае молния ударила в небоскреб Burj Khalifa.
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) во время сильного ливня с грозой, молния ударила в самое высокое здание мира – небоскреб Burj Khalifa.
В ОАЭ температура воздуха поднялась выше 50 градусов
Впечатляющее фото опубликовал на своей странице в сети Instagram шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц Дубая. Запечатлеть яркое явление природы смогли и многочисленные жители Дубая.
Из-за сильного ливня в Дубае оказались затопленными городские трассы, в результате чего было парализовано движение транспорта по всему городу, многие авиарейсы были отменены или перенаправлены в другие аэропорты, передает russianemirates.com. По прогнозу, непогода продлится в ОАЭ как минимум до воскресенья.
Сильный ливень обрушился на Дубай в ночь на 11 января и продолжался до утра. В соцсетях жители ОАЭ активно постили фотографии и видеоролики, на которых запечатлены последствия сильнейшего ливня.
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