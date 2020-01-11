Синоптики предупредили о порывах ветра сегодня вечером
Вечер в Киеве будет тоже без существенных осадков. Температура ночью – до 0, -2.
В западном, северном и центральном регионах Украины вечером 11 января и утром 12 января ожидаются порывы ветра. Спасатели объявили желтый уровень опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Вечером по всей Украине столбик термометра достигнет отметки +1, -1. Вместе с тем в некоторых северных областях температура воздуха упадет до 0, -2. Вечером и ночью без существенных осадков.
Вечер в Киеве будет тоже без существенных осадков. Температура ночью – до 0, -2.
Как сообщал УНИАН, в течение 10-11 января в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность.
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