Синоптики предупредили о порывах ветра сегодня вечером

17:47, 11 января 2020
30
0

Вечер в Киеве будет тоже без существенных осадков. Температура ночью – до 0, -2.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В западном, северном и центральном регионах Украины вечером 11 января и утром 12 января ожидаются порывы ветра. Спасатели объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На юге Австралии зафиксировали несколько новых очагов возгорания

Вечером по всей Украине столбик термометра достигнет отметки +1, -1. Вместе с тем в некоторых северных областях температура воздуха упадет до 0, -2. Вечером и ночью без существенных осадков.

Вечер в Киеве будет тоже без существенных осадков. Температура ночью – до 0, -2.

Как сообщал УНИАН, в течение 10-11 января в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#ветер#погода в Украине
Читайте также
Астролог назвал главных везунчиков недели: сказочно повезет двум знакам Зодиака Астролог назвал главных везунчиков недели: сказочно повезет двум знакам Зодиака
В сети появилось видео падения самолета в Тегеране В сети появилось видео падения самолета в Тегеране
Православные христиане сегодня отмечают Рождество Христово Православные христиане сегодня отмечают Рождество Христово
Грузия разорвала контракт на строительство мегапорта в Черном море Грузия разорвала контракт на строительство мегапорта в Черном море
Австралию охватили масштабные пожары: огромные площади выгоревших лесов и полмиллиарда погибших животных (фото, видео) Австралию охватили масштабные пожары: огромные площади выгоревших лесов и полмиллиарда погибших животных (фото, видео)
Астролог рассказал, каким знакам Зодиака повезет в любви в 2020 году Астролог рассказал, каким знакам Зодиака повезет в любви в 2020 году
Астролог назвал главных денежных везунчиков февраля Астролог назвал главных денежных везунчиков февраля
Погода в Украине
Виргиния, США
+13°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
80 %
763 мм
7.5 м/с
6 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять