Венецию снова накрыло наводнение

В первой половине 24 декабря прогнозируют подъем воды до 135 см.

Наводнение в Венеции / REUTERS

В итальянской Венеции, которую несколько раз подтапливало в ноябре, снова произошло значительное увеличение уровня воды.

Читайте также Франция пострадала от сильных наводнений

21-22 декабря он достигал 130 см, а 23 декабря поднялся до 144 см, передает Stormnews со ссылкой на местные власти.

В первой половине 24 декабря прогнозируют подъем до 135 см.

Напомним, около 6 тысяч человек в Руанде были эвакуированы за первые три недели декабря из районов повышенного риска, которым угрожают проливные дожди.