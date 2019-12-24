Венецию снова накрыло наводнение
В первой половине 24 декабря прогнозируют подъем воды до 135 см.
В итальянской Венеции, которую несколько раз подтапливало в ноябре, снова произошло значительное увеличение уровня воды.
Франция пострадала от сильных наводнений
21-22 декабря он достигал 130 см, а 23 декабря поднялся до 144 см, передает Stormnews со ссылкой на местные власти.
В первой половине 24 декабря прогнозируют подъем до 135 см.
Напомним, около 6 тысяч человек в Руанде были эвакуированы за первые три недели декабря из районов повышенного риска, которым угрожают проливные дожди.
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