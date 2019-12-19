В Руанде из-за угрозы проливных дождей эвакуировали около 6 тысяч человек

Наводнения и оползни, вызванные проливными дождями в этом году, повредили 22 национальных дороги.

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Около 6 тысяч человек в Руанде были эвакуированы за первые три недели декабря из районов повышенного риска, которым угрожают проливные дожди.

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Около 4 тыс. из них временно остановились у родственников, 1,5 тыс. человек разместились в арендованных правительством домах, еще около 300 временно укрылись в школах, передает "Синьхуа" со ссылкой на местное правительство.

Несмотря на то, что дожди начали ослабевать, меры по борьбе со стихийными бедствиями и смягчению их последствий по-прежнему необходимы, заявила на пресс-конференции министр окружающей среды Жанна д'Арк Мужавамария.

Наводнения и оползни, вызванные проливными дождями в этом году, повредили 22 национальных дороги и 42 районных дороги и моста.

Напомним, южные регионы Франции пострадали от наводнений и сильного ветра.