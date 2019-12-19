Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год

На Новый год в Украине ожидаются небольшие морозы и даже снег.

На Новый год в Украине ожидается мороз / Фото: УНИАН

Во второй декаде декабря в Украине ожидается теплая погода.

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Об этом "Фактам" рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

"Температура в этот период будет плюсовой - как днем, так и ночью. В дальнейшем также будет наблюдаться нетипично теплая для зимы погода, иногда она будет сопровождаться осадками. Только в День святого Николая столбики термометров немного опустятся. Сначала будет морозить по ночам, а потом и днем, также возможен снег. Это похолодание продержится до Нового года", - сообщил Деркач.

Другой народный синоптик, Леонид Горбань, прогнозорует, что нынешняя зима не будет такой суровой, как сообщалось ранее.

"В декабре будут два периода хороших снегопадов: с 22-го по 24-е и с 27-го по 29 декабря. Снег не растает до Нового года, а перед самым праздником по ночам столбики термометров будут показывать 4-6 мороза, не больше. Так что на Новый год у нас будут и снег, и морозец. На Рождество температура опустится еще ниже: днем будет от 6 до 8 градусов мороза, а по ночам ожидается минус 12-13 градусов", - рассказал он.

Горбань также добавил, что в начале января придут морозы и продержатся до 24 числа. С 5 января существенно похолодает - до 12-13 градусов, а 15 января температура опустится до минус 15. Пик морозов придет на период 19-23 января, когда ожидается до минус 20. Дальше возможна оттепель, которая продлится до первых чисел февраля. Снег в январе будет идти практически каждый день.

Февраль, по прогнозу народного синоптика, будет очень суровым. В середине месяца столбики термометров покажут 21 градус мороза. Оттепель придет в Украину в середине марта. А ощутимо потеплеет только в конце апреля.

Кроме того, Горбань рассказал, что лето будет теплым. А вот осень - холодной и сырой.

Напомним, в четверг, 19 декабря, в Украине будет тепло и без осадков.