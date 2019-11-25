Из-за мощных ливней в Греции погибли туристы из Франции (фоторепортаж)
Туристы находились в пришвартованной лодке, когда мощные волны опрокинули ее.
Из-за мощных ливней в Греции погибли туристы из Франции.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Грозы и ливни наделали немало бед. Погибли двое людей. По сообщениям местных СМИ, речь идет о туристах из Франции. Они были в пришвартованной лодке, когда мощные волны опрокинули ее. Один из них успел подать сигнал "SOS", но когда спасатели прибыли на место - было поздно.
На острове Пелопоннес дороги ушли под воду. Из-за сильных паводков транспортное сообщение было нарушено в нескольких регионах. В Афинах и Салониках приостановили обучение в школах, так как передвигаться по затопленным улицам было практически невозможно.
Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» с тремя украинцами на борту. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта «Южный» (Одесская обл.). Позже в результате непогоды его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе.
По данным Администрации морпортов, этот танкер был без груза.
Водолазы эвакуировали трех членов экипажа, которых доставили в лечебные учреждения. Один из моряков - житель Измаила Одесской области - от госпитализации отказался. 23 ноября из больницы выписали капитана судна - 59-летнего жителя Одессы. Сообщалось, что в воскресенье отпустят домой механика - жителя Херсонской области.
Авария танкера привела к значительному загрязнению побережья нефтепродуктами.
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