Из-за мощных ливней в Греции погибли туристы из Франции (фоторепортаж)

19:10, 25 ноября 2019
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Туристы находились в пришвартованной лодке, когда мощные волны опрокинули ее.

На острове Пелопоннес дороги ушли под воду / скриншот
На острове Пелопоннес дороги ушли под воду / скриншот

Из-за мощных ливней в Греции погибли туристы из Франции.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Грозы и ливни наделали немало бед. Погибли двое людей. По сообщениям местных СМИ, речь идет о туристах из Франции. Они были в пришвартованной лодке, когда мощные волны опрокинули ее. Один из них успел подать сигнал "SOS", но когда спасатели прибыли на место - было поздно.

На острове Пелопоннес дороги ушли под воду. Из-за сильных паводков транспортное сообщение было нарушено в нескольких регионах. В Афинах и Салониках приостановили обучение в школах, так как передвигаться по затопленным улицам было практически невозможно.

Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» с тремя украинцами на борту. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта «Южный» (Одесская обл.). Позже в результате непогоды его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе.

По данным Администрации морпортов, этот танкер был без груза.

Водолазы эвакуировали трех членов экипажа, которых доставили в лечебные учреждения. Один из моряков - житель Измаила Одесской области - от госпитализации отказался. 23 ноября из больницы выписали капитана судна - 59-летнего жителя Одессы. Сообщалось, что в воскресенье отпустят домой механика - жителя Херсонской области.

Авария танкера привела к значительному загрязнению побережья нефтепродуктами.

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Теги: #Греция#Франция#непогода
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