До -8°: синоптики предупредили о похолодании в Украине

Во второй половине следующей недели на значительной территории Украины ощутимо похолодает.

В ближайшие дни в Украине ожидаются морозы / фото УНИАН

В ближайшие несколько дней в Украине осадков не ожидается, однако будут морозы. Ближе к концу недели температура опустится до -8°.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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18 ноября без осадков. Температура в западных областях и на юге Одесской области ночью + 3°...+8°, днем ​​+9°...+13°, на Закарпатье до +17°. В восточных областях и на севере Левобережья ночью 0°...-2°, днем ​​+6°...+11°. В Киеве температура ночью +1°... +3°, днем ​​+5°... +7°.

19-20 ноября осадков не ожидается, ночью будет от +4° до -2°, днем ​​+4°...+10°. В южной части и западных областях ночью +1°... +7°, днем ​​+8°... +14°. В Киеве температура ночью +1°...+3°, днем ​​+6°... +8°.

В течение 21-22 ноября осадки возможны лишь в западных областях и на Закарпатье. Температура 21 ноября на крайнем западе и юге страны ночью 0°...+4°, днем ​​+5°...+10°. В центральной Украине ночью +1°...-3°, днем ​​+2°... +4°. В восточных областях ночью -5°...-8°, днем ​​будет -1°...- 2°.

22 ноября во западных областях ночью 0°...-2°, на востоке -5°...- 8°. Днем температура составит -1°...+1°. На Закарпатье ночью +5° ...+7°, днем ​​- до +12°.

Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о тумане на территории Украины в понедельник, 18 ноября.