До -8°: синоптики предупредили о похолодании в Украине
Во второй половине следующей недели на значительной территории Украины ощутимо похолодает.
В ближайшие несколько дней в Украине осадков не ожидается, однако будут морозы. Ближе к концу недели температура опустится до -8°.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
После шторма улицы мексиканского города покрылись пеной (видео)
18 ноября без осадков. Температура в западных областях и на юге Одесской области ночью + 3°...+8°, днем +9°...+13°, на Закарпатье до +17°. В восточных областях и на севере Левобережья ночью 0°...-2°, днем +6°...+11°. В Киеве температура ночью +1°... +3°, днем +5°... +7°.
19-20 ноября осадков не ожидается, ночью будет от +4° до -2°, днем +4°...+10°. В южной части и западных областях ночью +1°... +7°, днем +8°... +14°. В Киеве температура ночью +1°...+3°, днем +6°... +8°.
В течение 21-22 ноября осадки возможны лишь в западных областях и на Закарпатье. Температура 21 ноября на крайнем западе и юге страны ночью 0°...+4°, днем +5°...+10°. В центральной Украине ночью +1°...-3°, днем +2°... +4°. В восточных областях ночью -5°...-8°, днем будет -1°...- 2°.
22 ноября во западных областях ночью 0°...-2°, на востоке -5°...- 8°. Днем температура составит -1°...+1°. На Закарпатье ночью +5° ...+7°, днем - до +12°.
Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о тумане на территории Украины в понедельник, 18 ноября.
- Винница+11°... +2°
- Днепр+6°... 0°
- Донецк+8°... 0°
- Житомир+12°... +3°
- Запорожье+7°... 0°
- Ивано-Франковск+11°... +7°
- Киев+10°... +3°
- Кировоград+9°... 0°
- Луганск+9°... -1°
- Луцк+13°... +7°
- Львов+11°... +7°
- Николаев+11°... +2°
- Одесса+12°... +8°
- Полтава+6°... -2°
- Ровно+12°... +5°
- Симферополь+17°... +5°
- Сумы+6°... 0°
- Тернополь+12°... +5°
- Харьков+5°... -2°
- Херсон+11°... +2°
- Хмельницкий+13°... +4°
- Черкассы+9°... +2°
- Чернигов+8°... +1°
- Черновцы+15°... +7°