Украину завтра окутает туман

14:27, 17 ноября 2019
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Туман в понедельник ожидается ночью и утром в большинстве областей Украины.

В большинстве областей Украины завтра - туман / фото УНИАН
В большинстве областей Украины завтра - туман / фото УНИАН

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о тумане на территории Украины в понедельник, 18 ноября.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Теплая погода в Киеве с начала ноября установила пять температурных рекордов

«18 ноября ночью и утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 м», - говорится в сообщении.

Осложнения погодных условий соответствует I уровню опасности.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине будет без осадков, теплая погода ожидается на юге и западе. В Киеве, в частности, переменная облачность, +2° ... +10°.

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Теги: #туман#непогода в Украине
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