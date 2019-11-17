Украину завтра окутает туман
Туман в понедельник ожидается ночью и утром в большинстве областей Украины.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о тумане на территории Украины в понедельник, 18 ноября.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Теплая погода в Киеве с начала ноября установила пять температурных рекордов
«18 ноября ночью и утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 м», - говорится в сообщении.
Осложнения погодных условий соответствует I уровню опасности.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине будет без осадков, теплая погода ожидается на юге и западе. В Киеве, в частности, переменная облачность, +2° ... +10°.
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- Донецк+8°... 0°
- Житомир+12°... +3°
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- Ивано-Франковск+11°... +7°
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- Симферополь+17°... +5°
- Сумы+6°... 0°
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