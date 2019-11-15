Погода на выходные: в Украине будет сухо и тепло (карта)

На юге и западе температура до +17°.

На выходных в Украине без осадков / УНИАН

На выходных в Украине будет без осадков, самая теплая погода ожидается на юге и западе.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +8°, днем +10°. В воскресенье переменная облачность, +2°...+10°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью +5°, днем +14°. В воскресенье облачно с прояснениями, +6°…+12°.

В Луцке в субботу ночью +6°, днем +12°, без осадков. В воскресенье ночью +7°, днем +13°, небольшая облачность.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +9°...+11°. В воскресенье до +12°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +9°, днем +16°. В воскресенье +8°...+13°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +7°. В воскресенье -1°...+7°, переменная облачность.

Прогноз на 16 ноября / УНИАН

Прогноз на 17 ноября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью 0°, днем +9°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха 0°...+8°.

В Симферополе завтра небольшая облачность, +6°...+17°. В воскресенье +5°...+17°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +2°, днем +10°. В воскресенье без осадков, температура до +9°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +10°. В воскресенье температура до +10°, без осадков.

В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью 0°, днем +10°. В воскресенье 0°...+9°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +12°. В воскресенье переменная облачность, ночью +2°, днем +14°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +5°, днем +17°. В воскресенье пасмурно, ночью +5°, днем до +13°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +17°. В воскресенье температура до +13°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра без осадков, +16°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +7°…+17°.

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