Погода на выходные: в Украине будет сухо и тепло (карта)
На юге и западе температура до +17°.
На выходных в Украине будет без осадков, самая теплая погода ожидается на юге и западе.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +8°, днем +10°. В воскресенье переменная облачность, +2°...+10°.
В Украине сегодня без осадков, местами похолодает (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +5°, днем +14°. В воскресенье облачно с прояснениями, +6°…+12°.
В Луцке в субботу ночью +6°, днем +12°, без осадков. В воскресенье ночью +7°, днем +13°, небольшая облачность.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +9°...+11°. В воскресенье до +12°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +9°, днем +16°. В воскресенье +8°...+13°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +7°. В воскресенье -1°...+7°, переменная облачность.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью 0°, днем +9°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха 0°...+8°.
В Симферополе завтра небольшая облачность, +6°...+17°. В воскресенье +5°...+17°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +2°, днем +10°. В воскресенье без осадков, температура до +9°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +10°. В воскресенье температура до +10°, без осадков.
В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью 0°, днем +10°. В воскресенье 0°...+9°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +12°. В воскресенье переменная облачность, ночью +2°, днем +14°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +5°, днем +17°. В воскресенье пасмурно, ночью +5°, днем до +13°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +17°. В воскресенье температура до +13°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра без осадков, +16°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +7°…+17°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+7°... +4°
- Днепр+11°... +2°
- Донецк+9°... +1°
- Житомир+8°... +5°
- Запорожье+11°... +2°
- Ивано-Франковск+11°... +5°
- Киев+8°... +5°
- Кировоград+11°... +2°
- Луганск+8°... +1°
- Луцк+9°... +5°
- Львов+10°... +5°
- Николаев+14°... +5°
- Одесса+15°... +12°
- Полтава+10°... +1°
- Ровно+8°... +4°
- Симферополь+19°... +8°
- Сумы+9°... 0°
- Тернополь+8°... +5°
- Харьков+9°... +1°
- Херсон+14°... +5°
- Хмельницкий+8°... +5°
- Черкассы+10°... +4°
- Чернигов+7°... +3°
- Черновцы+10°... +6°