В аргентинском городе Рио-Куарто прошел сильный град (видео)

Двоим жителям потребовалась эвакуация.

В Аргентине прошел сильный град / youtube.com/Diario Puntal

На город Рио-Куарто в аргентинской провинции Кордова 10 ноября обрушился сильный шторм.

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Ветер валил деревья и срывал крыши домов. А сильный град и проливной дождь превратили улицы в реки, передает Stormnews со ссылкой на La Voz.

Информация о пострадавших не поступала. Двоим жителям потребовалась эвакуация.

Temporal en Córdoba.



Un río de granizo en Río Cuarto pic.twitter.com/GQTopGYZ1P — Juan Dorrego (@dorrego_juan) 10 ноября 2019 г.

Напомним, жители западной части Финляндии наблюдают удивительное явление: побережье Ботнического залива покрылось ледяными шарами.