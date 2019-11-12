В аргентинском городе Рио-Куарто прошел сильный град (видео)

14:27, 12 ноября 2019
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Двоим жителям потребовалась эвакуация.

В Аргентине прошел сильный град / youtube.com/Diario Puntal
В Аргентине прошел сильный град / youtube.com/Diario Puntal

На город Рио-Куарто в аргентинской провинции Кордова 10 ноября обрушился сильный шторм.

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Ветер валил деревья и срывал крыши домов. А сильный град и проливной дождь превратили улицы в реки, передает Stormnews со ссылкой на La Voz.

Информация о пострадавших не поступала. Двоим жителям потребовалась эвакуация.

Напомним, жители западной части Финляндии наблюдают удивительное явление: побережье Ботнического залива покрылось ледяными шарами.

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Теги: #погода#Аргентина#Град
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