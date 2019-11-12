В аргентинском городе Рио-Куарто прошел сильный град (видео)
Двоим жителям потребовалась эвакуация.
На город Рио-Куарто в аргентинской провинции Кордова 10 ноября обрушился сильный шторм.
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Ветер валил деревья и срывал крыши домов. А сильный град и проливной дождь превратили улицы в реки, передает Stormnews со ссылкой на La Voz.
Информация о пострадавших не поступала. Двоим жителям потребовалась эвакуация.
Temporal en Córdoba.— Juan Dorrego (@dorrego_juan) 10 ноября 2019 г.
Un río de granizo en Río Cuarto pic.twitter.com/GQTopGYZ1P
Напомним, жители западной части Финляндии наблюдают удивительное явление: побережье Ботнического залива покрылось ледяными шарами.
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