Море в Финляндии покрылось ледяными шарами (фото)
Для образования таких шаров необходимо сочетание ветра определенной скорости и направления, определенной температуры воды и воздуха и наличия на пляже песка.
Жители западной части Финляндии наблюдают удивительное явление: побережье Ботнического залива покрылось ледяными шарами.
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Как объясняют гляциологи, появление таких ледяных яиц - очень редкое явление, связанное с погодными условиями. Необходимо сочетание ветра определенной скорости и направления, определенной температуры воды и воздуха и наличия на пляже песка, сообщает BBC.
Холодные волны накатывают на песчаный пляж, вода обволакивает мелкие песчинки и при этом моментально застывает, образуя шарообразные льдинки.
Житель города Оулу Ристо Маттила рассказал, что ранее ему никогда не приходилось наблюдать подобное явление.
"Я приехал на пляж Марьяниеми с женой. Было солнечно, ветрено, около -1 градуса по Цельсию. И тут мы увидели это удивительное явление. По всему пляжу были рассыпаны снежные и ледяные яйца - вдоль всей береговой линии", - говорит он.
По словам Ристо Маттилы, ледяные шары были рассыпаны на протяжении метров 30-ти вдоль береговой линии, самые маленькие из них были размером с обычное куриное яйцо, самые большие - как футбольный мяч.
Чтобы такие снежные и ледяные шары могли сформироваться, должно быть относительно холодно - около нуля градусов по Цельсию - и немного ветрено.
Snow ball sea. Lumipallomeri. 3.11.2019, Hailuoto, Marjaniemi, Finland. #sea #meri #hailuoto #marjaniemi #ylesaa #mtvsaa #yleluonto #uusiluontokuva #ig_finland #igscandinavia #olympussuomi #finland_photolovers #finland_frames #beautiofsuomi #ig_naturelovers #naturephotography #natureperfection #top_world_nature #suomenluonto #thebestoffinland #forecasuomi #pohjoisenluontokuvaajat #thisisfinland
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