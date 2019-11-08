Море в Финляндии покрылось ледяными шарами (фото)

15:35, 8 ноября 2019
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Для образования таких шаров необходимо сочетание ветра определенной скорости и направления, определенной температуры воды и воздуха и наличия на пляже песка.

Море в Финляндии покрылось ледяными шарами / twitter.com/NWSAPRFC
Море в Финляндии покрылось ледяными шарами / twitter.com/NWSAPRFC

Жители западной части Финляндии наблюдают удивительное явление: побережье Ботнического залива покрылось ледяными шарами.

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Как объясняют гляциологи, появление таких ледяных яиц - очень редкое явление, связанное с погодными условиями. Необходимо сочетание ветра определенной скорости и направления, определенной температуры воды и воздуха и наличия на пляже песка, сообщает BBC

Холодные волны накатывают на песчаный пляж, вода обволакивает мелкие песчинки и при этом моментально застывает, образуя шарообразные льдинки.

Житель города Оулу Ристо Маттила рассказал, что ранее ему никогда не приходилось наблюдать подобное явление.

"Я приехал на пляж Марьяниеми с женой. Было солнечно, ветрено, около -1 градуса по Цельсию. И тут мы увидели это удивительное явление. По всему пляжу были рассыпаны снежные и ледяные яйца - вдоль всей береговой линии", - говорит он.

По словам Ристо Маттилы, ледяные шары были рассыпаны на протяжении метров 30-ти вдоль береговой линии, самые маленькие из них были размером с обычное куриное яйцо, самые большие - как футбольный мяч.

Чтобы такие снежные и ледяные шары могли сформироваться, должно быть относительно холодно - около нуля градусов по Цельсию - и немного ветрено.

Напомним, на юге Канадской провинции Онтарио бушевал сильный шторм. Мощный ветер принес к берегу с озера Эри и реки Ниагара огромные куски льда.

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Теги: #погода#лед#Финляндия
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