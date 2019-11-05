Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до середины ноября

Завтра в Украине погоду будет определять теплая воздушная масса.

До середины ноября похолодания не ожидается / фото pixabay.com

Синоптики не ожидают значительного снижения температуры воздуха в Украине до середины ноября.

Как сообщает Укргидрометцентр в Facebook, «завтра в Украине погоду будет определять теплая воздушная масса, которая обеспечит превышение климатической нормы температуры воздуха на 6-8°. Эдакий приятный погодный сюрприз в последнем месяце осени. Ближайшей ночью температуры составят 6-11°, на побережье морей до 14°, днем 15-20°, несмотря на порывистый ветер, который по всей Украине достигнет 15-20 м/с».

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В западных областях, по сравнению с сегодняшним днем, дневная температура снизится до 10-15°. «Причиной этого станет более прохладный воздух, который поступит из Центральной Европы и облачное небо», - говорится в сообщении.

Итак, завтра в западных областях дожди, местами возможны грозы, на Закарпатье и Прикарпатье дожди будут интенсивными. Также небольшие дожди в утренние и дневные часы пройдут в северных областях и в Винницкой области.

«В четверг небольшие дожди вместе с понижением температуры на 3-5° прогнозируем в западных, северных и Харьковской областях. На юге и востоке погода существенно не изменится, там будет тепло и без осадков. Ветер 7 ноября ослабеет. И напоследок, чтобы не лишить вас оптимизма, скажем, что до середины ноября значительного снижения температуры воздуха в Украине не ожидаем, погода будет теплой, как для этого времени года», - подчеркнули синоптики.

Как сообщала Погода УНИАН, 6 ноября в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.