Завтра в Украине местами пройдут дожди, температура до +22° (видеопрогноз)

Теплее всего будет на юге.

В Украине завтра будет тепло / god-2018s.com

Согласно данным Погода УНИАН, 6 ноября в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.

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Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +9°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +22°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +20°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +18°. В центре переменная облачность, температура ночью до +6°, днем до +19°.

Согласно народному прогнозу, 6 ноября. Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Народное название: день Афанасия. Лучина мечет искры и не загорается - к оттепели. Лучина трещит - к морозу.

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