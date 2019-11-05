Завтра в Украине местами пройдут дожди, температура до +22° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 6 ноября в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.
В Украине сегодня пройдут дожди, местами температура до +19° (карта)
Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +9°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +22°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +20°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +18°. В центре переменная облачность, температура ночью до +6°, днем до +19°.
Согласно народному прогнозу, 6 ноября. Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Народное название: день Афанасия. Лучина мечет искры и не загорается - к оттепели. Лучина трещит - к морозу.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+15°... +8°
- Днепр+16°... +8°
- Донецк+14°... +10°
- Житомир+15°... +10°
- Запорожье+16°... +8°
- Ивано-Франковск+18°... +9°
- Киев+15°... +8°
- Кировоград+17°... +8°
- Луганск+16°... +9°
- Луцк+16°... +11°
- Львов+16°... +9°
- Николаев+21°... +11°
- Одесса+19°... +11°
- Полтава+16°... +9°
- Ровно+16°... +11°
- Симферополь+19°... +12°
- Сумы+14°... +6°
- Тернополь+17°... +10°
- Харьков+15°... +8°
- Херсон+18°... +10°
- Хмельницкий+14°... +9°
- Черкассы+16°... +6°
- Чернигов+15°... +9°
- Черновцы+20°... +12°