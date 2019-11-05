Завтра в Украине местами пройдут дожди, температура до +22° (видеопрогноз)

16:30, 5 ноября 2019
52
0

Теплее всего будет на юге.

В Украине завтра будет тепло / god-2018s.com
В Украине завтра будет тепло / god-2018s.com

Согласно данным Погода УНИАН, 6 ноября в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.

В Украине сегодня пройдут дожди, местами температура до +19° (карта)

Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +9°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +22°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +20°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +18°. В центре переменная облачность, температура ночью до +6°, днем до +19°.

Согласно народному прогнозу, 6 ноября. Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Народное название: день Афанасия. Лучина мечет искры и не загорается - к оттепели. Лучина трещит - к морозу.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
Гороскоп на 31 октября: прогноз астрологов на сегодня для всех знаков Зодиака Гороскоп на 31 октября: прогноз астрологов на сегодня для всех знаков Зодиака
Вышел дублированный трейлер боевика "Джентльмены" от Гая Ричи (видео) Вышел дублированный трейлер боевика "Джентльмены" от Гая Ричи (видео)
Гороскоп на 3 ноября: Ракам повезет в делах, а у Водолеев возникнут проблемы в общении Гороскоп на 3 ноября: Ракам повезет в делах, а у Водолеев возникнут проблемы в общении
Гороскоп на 5 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 5 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Рябошапка знает о недовольстве им некоторых "слуг народа", но это его не огорчает Рябошапка знает о недовольстве им некоторых "слуг народа", но это его не огорчает
"Егор старается нигде со мной не появляться": Ани Лорак рассказала о своем возлюбленном "Егор старается нигде со мной не появляться": Ани Лорак рассказала о своем возлюбленном
"Засветила" грудь и ягодицы: Леся Никитюк похвасталась своими прелестями под водой (видео) "Засветила" грудь и ягодицы: Леся Никитюк похвасталась своими прелестями под водой (видео)
Погода в Украине
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
70 %
759 мм
2.5 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять