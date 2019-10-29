Погода на завтра: в Украине похолодает, ночью ударят заморозки (видеопрогноз)

Местами температура до -6°.

Ночью в Украине ожидаются заморозки / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 октября в Украине похолодает, на западе и севере температура до -6°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди, температура ночью до -5°, днем до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +12°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +8°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -6°, днем до +6°. В центре без осадков, температура ночью до -5°, днем до +7°.

Согласно народному прогнозу, 30 октября - день пророка Осии. По скрипу возовых колес на день Осия гадали об урожае. Кукушка кукует на сухом дереве - к морозу.

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