Завтра в Украине похолодает и пройдут дожди (видеопрогноз)
Холоднее всего будет на западе и севере.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 29 октября,в Украине похолодает, на западе и севере температура до -2°.
Погода на неделю: в Украину придет похолодание с ночными морозами (карта)
Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +2°, днем до +12°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +4°, днем до +17°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +11°.
В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -2°, днем до +8°. В центре без осадков, температура ночью до -1°, днем до +9°.
Согласно народному прогнозу, 29 октября - муч. Лонгина, сотника. Если луна на Лонгина бледная - возможны мороз и снег. Солнце бредет в облаках, как в тумане, - к ненастью.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 29 октября
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Погода в Украине
- Винница+12°... +1°
- Днепр+14°... +6°
- Донецк+12°... +7°
- Житомир+12°... +3°
- Запорожье+12°... +8°
- Ивано-Франковск+12°... +2°
- Киев+11°... +3°
- Кировоград+14°... +4°
- Луганск+14°... +7°
- Луцк+11°... +3°
- Львов+11°... 0°
- Николаев+14°... +7°
- Одесса+14°... +7°
- Полтава+12°... +3°
- Ровно+10°... +2°
- Симферополь+17°... +7°
- Сумы+10°... 0°
- Тернополь+10°... 0°
- Харьков+14°... +4°
- Херсон+14°... +6°
- Хмельницкий+10°... +1°
- Черкассы+12°... +3°
- Чернигов+11°... +3°
- Черновцы+17°... +6°
Виргиния, США
+16°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+16 °
Влажность:77 %
Давление:754 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:32
Закат18:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
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