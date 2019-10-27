В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют 90 тысяч человек
Пожар стремительно распространяется из-за сильного ветра.
Из-за масштабных лесных пожаров в Северной Калифорнии власти распорядились эвакуировать около 90 тысяч местных жителей. Из-за пожарной опасности в регионе отключают электричество.
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Как сообщает Associated Press, пожар стремительно распространяется из-за сильного ветра. Национальная служба погоды США предупреждает, что порывы ветра на выходных могут достигать скорости в 120 км/ч. Ветер может заносить горящие угли далеко от основных очагов горения.
Напомним, пожар, который назвали "Клещ", начался в городе Санта-Кларита, расположенном в 60 км к северо-западу от центра Лос-Анджелеса, и быстро распространился в сторону населенного пункта Каньон-Кантри.
Огонь за 20 минут охватил территорию в 0,8 кв. км, а к 15:00 по местному времени горело уже более 3,4 кв. км.
С огнем борются сотни пожарных из округов Лос-Анджелес и Ориндж.
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