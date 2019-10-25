На юге Калифорнии из-за лесного пожара эвакуируют местных жителей

С огнем борются сотни пожарных из округов Лос-Анджелес и Ориндж.

Лесной пожар в Калифорнии / REUTERS

На юге американского штата Калифорния бушует лесной пожар, местные власти издали приказ об эвакуации населения.

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Пожар, который назвали "Клещ", начался в городе Санта-Кларита, расположенном в 60 км к северо-западу от центра Лос-Анджелеса, и быстро распространился в сторону населенного пункта Каньон-Кантри, передает Xinhua со ссылкой на местный телеканал KTLA.

Огонь за 20 минут охватил территорию в 0,8 кв. км, а к 15:00 по местному времени горело уже более 3,4 кв. км.

С огнем борются сотни пожарных из округов Лос-Анджелес и Ориндж.

Напомним, по меньшей мере три человека стали жертвами природных пожаров в американском штате Калифорния.