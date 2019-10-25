На юге Калифорнии из-за лесного пожара эвакуируют местных жителей

10:48, 25 октября 2019
8
0

С огнем борются сотни пожарных из округов Лос-Анджелес и Ориндж.

Лесной пожар в Калифорнии / REUTERS
Лесной пожар в Калифорнии / REUTERS

На юге американского штата Калифорния бушует лесной пожар, местные власти издали приказ об эвакуации населения.

Ранняя метель и лесные пожары: в США бушует непогода (видео)

Пожар, который назвали "Клещ", начался в городе Санта-Кларита, расположенном в 60 км к северо-западу от центра Лос-Анджелеса, и быстро распространился в сторону населенного пункта Каньон-Кантри, передает Xinhua со ссылкой на местный телеканал KTLA.

Огонь за 20 минут охватил территорию в 0,8 кв. км, а к 15:00 по местному времени горело уже более 3,4 кв. км.

С огнем борются сотни пожарных из округов Лос-Анджелес и Ориндж.

Напомним, по меньшей мере три человека стали жертвами природных пожаров в американском штате Калифорния. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#лесной пожар
Читайте также
На юге Калифорнии из-за лесного пожара эвакуируют местных жителей На юге Калифорнии из-за лесного пожара эвакуируют местных жителей
В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +16° В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +16°
Первый уровень опасности: синоптики предупредили о тумане в Украине 25 октября Первый уровень опасности: синоптики предупредили о тумане в Украине 25 октября
Последние теплые выходные: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели Последние теплые выходные: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели
Во многих областях Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня Во многих областях Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
Синоптики предупредили о сильном тумане в Украине Синоптики предупредили о сильном тумане в Украине
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +17° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +17°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 9 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
75 %
760 мм
2.5 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять