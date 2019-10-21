Погода на неделю: в Украине будет сухо, на выходных немного похолодает (карта)

Почти всю неделю в Украине будет тепло.

На этой неделе в Украине будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, почти всю неделю в Украине будет держаться по-летнему теплая погода, на выходных немного похолодает.

В понедельник в Украине без осадков. На западе до +27°, в остальных регионах до +17°...+22°.

Прогноз на 21 октября / УНИАН

Во вторник в Украине облачно с прояснениями. Температура днем на западе до +25°.

Прогноз на 22 октября / УНИАН

В среду, 23 октября, без осадков. Самая теплая погода будет на западе - до +23°. В остальных регионах до +20°...+22°.

Прогноз на 23 октября / УНИАН

В четверг в Украине практически без осадков. Ночью по стране температура +1°…+10°, днем до +23°.

Прогноз на 24 октября / УНИАН

В пятницу ожидается переменная облачность. Днем на юге до +23°, в остальных регионах до +21°.

Прогноз на 25 октября / УНИАН

26 и 27 октября в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе и севере - до +5°, на остальной территории +6°…+10°. Днем температура по стране +16°...+21°. В воскресенье ночью на западе температура до +6°, днем в Украине от +13° до +20°.

Прогноз на 26 октября / УНИАН

Прогноз на 27 октября / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

21 октября - Трифона и Пелагеи преподобных. После Трифона-Пелагеи становится прохладнее. Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет.

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22 октября - Якова Алфеева Апостола. Белый снег на Якова - на добро. С Якова студеного холод крыльями машет. Не тот снег, что метет, а тот, что сверху идет. Если на Якова выпадет первый снег, то до зимы еще сорок дней.

23 октября - Евлампия. Если на Евлампия рожки месяца на север - будет скоро зима, и будет она суровая, снег ляжет на сухую землю. Куда рожки месяца покажут, оттуда будут дуть ветры. На Евлампия рога месяца на север - быть скорой и строгой зиме, снег ляжет посуху; на юг - скорой зимы не жди, будет грязь, слякоть, осень снегом не умоется, в белый кафтан не украсится.

24 октября - Филиппа, Теофана. Луна на Филиппа в тусклой дымке - к ненастью (снегопаду). Ясная луна - предвестник мороза. Ветер подул с северной стороны - к большим холодам. Поздний листопад - к суровой и продолжительной зиме.

25 октября - Прова, Андроника. Если в этот день снег выпадет и не растает, то хороший весенний урожай обеспечен. Можно понаблюдать за звездами: если их много на небе, в следующем году будет богатый урожай гороха. Яркие звезды говорят нам, что морозная погода наступит вскоре, а тусклые предсказывают оттепель.

26 октября - Муч. Карпа, Иверской иконы Божией матери. В этот день было принято париться, выгонять из больных хвори, настаивать на молоке целебные травы и пить этот отвар.

27 октября - Параскевы Терновской, Назария. Параскева-Пятница - женской зимней работы покровительница. Ненастная осень - дождливая весна.

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