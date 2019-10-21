Погода на неделю: в Украине будет сухо, на выходных немного похолодает (карта)
Почти всю неделю в Украине будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, почти всю неделю в Украине будет держаться по-летнему теплая погода, на выходных немного похолодает.
В понедельник в Украине без осадков. На западе до +27°, в остальных регионах до +17°...+22°.
Во вторник в Украине облачно с прояснениями. Температура днем на западе до +25°.
В среду, 23 октября, без осадков. Самая теплая погода будет на западе - до +23°. В остальных регионах до +20°...+22°.
В четверг в Украине практически без осадков. Ночью по стране температура +1°…+10°, днем до +23°.
В пятницу ожидается переменная облачность. Днем на юге до +23°, в остальных регионах до +21°.
26 и 27 октября в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе и севере - до +5°, на остальной территории +6°…+10°. Днем температура по стране +16°...+21°. В воскресенье ночью на западе температура до +6°, днем в Украине от +13° до +20°.
Народный прогноз погоды в Украине
21 октября - Трифона и Пелагеи преподобных. После Трифона-Пелагеи становится прохладнее. Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет.
Первый уровень опасности: украинцев предупреждают о тумане
22 октября - Якова Алфеева Апостола. Белый снег на Якова - на добро. С Якова студеного холод крыльями машет. Не тот снег, что метет, а тот, что сверху идет. Если на Якова выпадет первый снег, то до зимы еще сорок дней.
23 октября - Евлампия. Если на Евлампия рожки месяца на север - будет скоро зима, и будет она суровая, снег ляжет на сухую землю. Куда рожки месяца покажут, оттуда будут дуть ветры. На Евлампия рога месяца на север - быть скорой и строгой зиме, снег ляжет посуху; на юг - скорой зимы не жди, будет грязь, слякоть, осень снегом не умоется, в белый кафтан не украсится.
24 октября - Филиппа, Теофана. Луна на Филиппа в тусклой дымке - к ненастью (снегопаду). Ясная луна - предвестник мороза. Ветер подул с северной стороны - к большим холодам. Поздний листопад - к суровой и продолжительной зиме.
25 октября - Прова, Андроника. Если в этот день снег выпадет и не растает, то хороший весенний урожай обеспечен. Можно понаблюдать за звездами: если их много на небе, в следующем году будет богатый урожай гороха. Яркие звезды говорят нам, что морозная погода наступит вскоре, а тусклые предсказывают оттепель.
26 октября - Муч. Карпа, Иверской иконы Божией матери. В этот день было принято париться, выгонять из больных хвори, настаивать на молоке целебные травы и пить этот отвар.
27 октября - Параскевы Терновской, Назария. Параскева-Пятница - женской зимней работы покровительница. Ненастная осень - дождливая весна.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +7°
- Днепр+19°... +8°
- Донецк+19°... +4°
- Житомир+21°... +8°
- Запорожье+18°... +8°
- Ивано-Франковск+27°... +4°
- Киев+21°... +9°
- Кировоград+18°... +6°
- Луганск+20°... +5°
- Луцк+24°... +9°
- Львов+24°... +8°
- Николаев+15°... +8°
- Одесса+17°... +7°
- Полтава+19°... +7°
- Ровно+25°... +8°
- Симферополь+20°... +7°
- Сумы+19°... +6°
- Тернополь+24°... +7°
- Харьков+19°... +6°
- Херсон+19°... +6°
- Хмельницкий+21°... +8°
- Черкассы+20°... +7°
- Чернигов+22°... +6°
- Черновцы+19°... +9°