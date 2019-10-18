Дождей не видно: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Небольшое похолодание ожидается 23 октября.
В ближайшие дни в Украине будет сохраняться теплая и сухая погода.
В Украине сегодня без осадков, температура до +24° (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
В течение 19-20 октября температура воздуха ночью +6...+12 градусов, днем +17...+24 градуса.
Следующая неделя начнется так же, ближайшее ощутимое похолодание (до +15...+19 градусов), по прогнозу Диденко, ожидается 23 октября.
Осадков до конца следующей недели в Украине не предвидится.
Напомним, на выходных в Украине ожидается теплая и солнечная погода.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +8°
- Днепр+21°... +8°
- Донецк+21°... +5°
- Житомир+22°... +8°
- Запорожье+22°... +8°
- Ивано-Франковск+24°... +5°
- Киев+22°... +8°
- Кировоград+24°... +7°
- Луганск+20°... +6°
- Луцк+22°... +12°
- Львов+23°... +9°
- Николаев+22°... +7°
- Одесса+18°... +10°
- Полтава+22°... +7°
- Ровно+21°... +12°
- Симферополь+23°... +9°
- Сумы+20°... +6°
- Тернополь+22°... +8°
- Харьков+22°... +7°
- Херсон+22°... +8°
- Хмельницкий+22°... +10°
- Черкассы+21°... +5°
- Чернигов+21°... +6°
- Черновцы+21°... +8°
Виргиния, США
+ 11 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+11 °
Влажность:63 %
Давление:749 мм
Ветер: 7.0 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:21
Закат18:27
Видимость:16 км
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