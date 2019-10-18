Дождей не видно: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

15:12, 18 октября 2019
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Небольшое похолодание ожидается 23 октября.

До конца следующей недели в Украине будет сухо / Фото УНИАН
До конца следующей недели в Украине будет сухо / Фото УНИАН

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться теплая и сухая погода.

В Украине сегодня без осадков, температура до +24° (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В течение 19-20 октября температура воздуха ночью +6...+12 градусов, днем +17...+24 градуса.

Следующая неделя начнется так же, ближайшее ощутимое похолодание (до +15...+19 градусов), по прогнозу Диденко, ожидается 23 октября.

Осадков до конца следующей недели в Украине не предвидится.

Напомним, на выходных в Украине ожидается теплая и солнечная погода.

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Теги: #погода#дождь
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