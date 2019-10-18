Погода на выходные: в Украине будет без осадков, местами температура до +26° (карта)
По всей стране будет тепло.
На выходных в Украине ожидается теплая и солнечная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +8°, днем +23°. В воскресенье переменная облачность, +8°...+22°.
В Украине сегодня без осадков, температура до +24° (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +10°, днем +22°. В воскресенье облачно с прояснениями, +11°…+24°.
В Луцке в субботу ночью +10°, днем +23°, без осадков. В воскресенье ночью +10°, днем +24°, переменная облачность.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +10°...+22°. В воскресенье до +21°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +11°, днем +18°. В воскресенье +10°...+17°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +7°, днем +21°. В воскресенье +6°...+20°, переменная облачность.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +8°, днем +20°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +8°...+20°.
В Симферополе завтра небольшая облачность, +8°...+22°. В воскресенье +8°...+24°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +8°, днем +19°. В воскресенье без осадков, температура до +21°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +21°. В воскресенье температура до +21°, без осадков.
В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +5°, днем +20°. В воскресенье +4°...+20°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу солнечно, температура до +17°. В воскресенье без осадков, ночью +7°, днем +18°.
В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +8°, днем +23°. В воскресенье без осадков, ночью +9°, днем до +24°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +24°. В воскресенье температура до +25°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра солнечно, +20°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +9°…+21°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+22°... +8°
- Днепр+20°... +7°
- Донецк+21°... +5°
- Житомир+21°... +8°
- Запорожье+22°... +8°
- Ивано-Франковск+24°... +5°
- Киев+22°... +7°
- Кировоград+24°... +6°
- Луганск+20°... +6°
- Луцк+22°... +11°
- Львов+23°... +9°
- Николаев+22°... +7°
- Одесса+18°... +10°
- Полтава+22°... +7°
- Ровно+22°... +11°
- Симферополь+23°... +10°
- Сумы+21°... +5°
- Тернополь+22°... +7°
- Харьков+21°... +7°
- Херсон+22°... +8°
- Хмельницкий+22°... +9°
- Черкассы+20°... +5°
- Чернигов+20°... +4°
- Черновцы+21°... +8°