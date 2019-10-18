Погода на выходные: в Украине будет без осадков, местами температура до +26° (карта)

12:00, 18 октября 2019
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По всей стране будет тепло.

На выходных в Украине будет тепло / УНИАН
На выходных в Украине будет тепло / УНИАН

На выходных в Украине ожидается теплая и солнечная погода.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +8°, днем +23°. В воскресенье переменная облачность, +8°...+22°.

В Украине сегодня без осадков, температура до +24° (карта)

Во Львове в субботу без осадков, ночью +10°, днем +22°. В воскресенье облачно с прояснениями, +11°…+24°.

В Луцке в субботу ночью +10°, днем +23°, без осадков. В воскресенье ночью +10°, днем +24°, переменная облачность. 

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +10°...+22°. В воскресенье до +21°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +11°, днем +18°. В воскресенье +10°...+17°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +7°, днем +21°. В воскресенье +6°...+20°, переменная облачность.

Прогноз на 19 октября / УНИАН
Прогноз на 19 октября / УНИАН
Прогноз на 20 октября / УНИАН
Прогноз на 20 октября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +8°, днем +20°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +8°...+20°.

В Симферополе завтра небольшая облачность, +8°...+22°. В воскресенье +8°...+24°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +8°, днем +19°. В воскресенье без осадков, температура до +21°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +21°. В воскресенье температура до +21°, без осадков.

В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +5°, днем +20°. В воскресенье +4°...+20°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу солнечно, температура до +17°. В воскресенье без осадков, ночью +7°, днем +18°.

В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +8°, днем +23°. В воскресенье без осадков, ночью +9°, днем до +24°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +24°. В воскресенье температура до +25°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра солнечно, +20°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +9°…+21°.

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Теги: #погода
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