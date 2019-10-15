Синоптики предупреждают о тумане в Украине
Туман ожидается утром 15 октября.
Утром 15 октября во многих регионах Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в пяти областях Украины
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Утром 15 октября в южной части, центральных, восточных областях и местами в Карпатах туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 15 октября, в Украине без осадков, температура до +25°.
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