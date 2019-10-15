Синоптики предупреждают о тумане в Украине

Туман ожидается утром 15 октября.

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Утром 15 октября во многих регионах Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Утром 15 октября в южной части, центральных, восточных областях и местами в Карпатах туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 15 октября, в Украине без осадков, температура до +25°.