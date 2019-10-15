Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +25° (карта)

08:06, 15 октября 2019
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Теплее всего будет на юге.

В Украине сегодня будет тепло / УНИАН
В Украине сегодня будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 15 октября, в Украине без осадков, температура до +25°.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в пяти областях Украины

На востоке без осадков, температура до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +25°.

На западе Украины без осадков. Температура до +23°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +22°. В центре без осадков, температура до +22°.

Прогноз на 15 октября / УНИАН
Прогноз на 15 октября / УНИАН

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Теги: #погода
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