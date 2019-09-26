В Боливии пожары уничтожили 3,5 млн га растительности

С огнем борются тысячи пожарных и военнослужащих.

Лесной пожар в Боливии / REUTERS

Природные пожары в Боливии уничтожили 3,5 миллиона гектаров растительности.

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Пожары бушуют в регионе Чикитания, который охватывает несколько провинций с тропическими саваннами, передает Stormnews со ссылкой на Los Tiempos.

На этой неделе погодные условия позволили снизить число очагов возгорания с 2200 до 1800. С огнем борются тысячи боливийских пожарных и военнослужащих.

Напомним, над индонезийской провинцией Джамби небо окрасилось в необычный багровый цвет из-за дыма от лесных пожаров.