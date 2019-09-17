Погода на завтра: в Украине будет холодно, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

Прохладнее всего будет в северных областях.

Завтра в Украине пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 сентября в Украине пройдут дожди, местами температура до +25°.

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Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +8°, днем до +25°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +16°.

В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +4°, днем до +15°. В центре местами ожидаются осадки, температура ночью до +6°, днем до +19°.

Согласно народному прогнозу, 18 сентября - день Елизаветы предсказательницы. В это время начинали желтеть листья на рябине. Примечали: если они желтели до Захария, ожидай ранней осени и ранней холодной зимы. Народ приметил: в лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая.

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