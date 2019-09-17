Погода на завтра: в Украине будет холодно, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет в северных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 сентября в Украине пройдут дожди, местами температура до +25°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +25° (карта)
Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +8°, днем до +25°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +16°.
В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +4°, днем до +15°. В центре местами ожидаются осадки, температура ночью до +6°, днем до +19°.
Согласно народному прогнозу, 18 сентября - день Елизаветы предсказательницы. В это время начинали желтеть листья на рябине. Примечали: если они желтели до Захария, ожидай ранней осени и ранней холодной зимы. Народ приметил: в лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +9°
- Днепр+20°... +10°
- Донецк+23°... +10°
- Житомир+19°... +8°
- Запорожье+20°... +13°
- Ивано-Франковск+17°... +8°
- Киев+20°... +10°
- Кировоград+22°... +11°
- Луганск+24°... +9°
- Луцк+18°... +6°
- Львов+16°... +5°
- Николаев+22°... +14°
- Одесса+22°... +15°
- Полтава+21°... +10°
- Ровно+18°... +5°
- Симферополь+24°... +14°
- Сумы+19°... +8°
- Тернополь+17°... +7°
- Харьков+19°... +8°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+19°... +9°
- Черкассы+21°... +9°
- Чернигов+18°... +7°
- Черновцы+16°... +10°