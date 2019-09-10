В большинстве регионов Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

09:43, 10 сентября 2019
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Пожарной опасности нет лишь в Закарпатской и Львовской областях.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Во вторник, 10 сентября, почти по всей Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"10 сентября в Украине, кроме большинства районов Закарпатской и Львовской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 10 сентября, в Украине будет тепло и без осадков.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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