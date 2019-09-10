Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +27° (карта)
По всей стране сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 10 сентября, в Украине будет тепло и без осадков.
Укргидрометцентр дал прогноз погоды на весь сентябрь
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +13°, днем до +27°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +26°.
В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +9°, днем до +27°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +27°.
Согласно народному прогнозу, 10 сентября - преподобного Моисея, Мусия. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +11°
- Днепр+27°... +12°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+27°... +11°
- Запорожье+27°... +14°
- Ивано-Франковск+24°... +9°
- Киев+26°... +12°
- Кировоград+27°... +10°
- Луганск+27°... +10°
- Луцк+23°... +11°
- Львов+22°... +11°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+28°... +14°
- Полтава+25°... +12°
- Ровно+22°... +10°
- Симферополь+28°... +13°
- Сумы+26°... +11°
- Тернополь+24°... +11°
- Харьков+26°... +12°
- Херсон+28°... +14°
- Хмельницкий+26°... +11°
- Черкассы+25°... +11°
- Чернигов+26°... +9°
- Черновцы+25°... +11°
Виргиния, США
+ 17 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+17 °
Влажность:77 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:06:46
Закат19:26
Видимость:16 км
Фаза луны:
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