Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность ожидается 5-6 сентября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение 5-6 сентября почти по всей Украине ожидается пожарная опасность самого высокого уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"5-6 сентября в Украине, кроме большинства районов западных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 5 сентября, в большинстве регионов Украины спадет жара, местами пройдут дожди с грозами.