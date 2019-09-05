Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность ожидается 5-6 сентября.
В течение 5-6 сентября почти по всей Украине ожидается пожарная опасность самого высокого уровня.
В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"5-6 сентября в Украине, кроме большинства районов западных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 5 сентября, в большинстве регионов Украины спадет жара, местами пройдут дожди с грозами.
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