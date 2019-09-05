В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +30°

08:08, 5 сентября 2019
19
0

Прохладнее всего будет на западе и севере.

Сегодня местами пройдут дожди / Фото УНИАН
Сегодня местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 сентября, в большинстве регионов Украины спадет жара, местами пройдут дожди с грозами.

В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Погода в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до +12°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Ночью температура до +14°, днем до +26°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +7°, днем до +22°.

В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +12°, днем до +22°. В центре практически без осадков, температура ночью до +10°, днем до +25°.

Согласно народному прогнозу, 5 сентября - Луппа, мученика. Если листья ложатся лицом вверх - на холодную зиму, а вниз - зима будет теплой. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#похолодание
Читайте также
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +30° В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +30°
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +22° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +22°
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +30° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +30° (видеопрогноз)
На Багамах растет число жертв урагана "Дориан" На Багамах растет число жертв урагана "Дориан"
В Киеве сегодня температура до +21°, без осадков В Киеве сегодня температура до +21°, без осадков
Завтра в большинстве регионов Украины спадет жара, на юге пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Завтра в большинстве регионов Украины спадет жара, на юге пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
В сети показали видео пролета самолета через ураган "Дориан" В сети показали видео пролета самолета через ураган "Дориан"

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
72 %
753 мм
3.4 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять