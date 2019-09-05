В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +30°
Прохладнее всего будет на западе и севере.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 сентября, в большинстве регионов Украины спадет жара, местами пройдут дожди с грозами.
В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Погода в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до +12°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Ночью температура до +14°, днем до +26°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +7°, днем до +22°.
В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +12°, днем до +22°. В центре практически без осадков, температура ночью до +10°, днем до +25°.
Согласно народному прогнозу, 5 сентября - Луппа, мученика. Если листья ложатся лицом вверх - на холодную зиму, а вниз - зима будет теплой. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +10°
- Днепр+27°... +16°
- Донецк+29°... +13°
- Житомир+23°... +11°
- Запорожье+27°... +16°
- Ивано-Франковск+23°... +7°
- Киев+23°... +13°
- Кировоград+26°... +12°
- Луганск+29°... +12°
- Луцк+22°... +11°
- Львов+22°... +10°
- Николаев+25°... +15°
- Одесса+26°... +14°
- Полтава+27°... +15°
- Ровно+22°... +8°
- Симферополь+26°... +14°
- Сумы+25°... +12°
- Тернополь+22°... +9°
- Харьков+29°... +16°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+23°... +10°
- Черкассы+26°... +11°
- Чернигов+24°... +12°
- Черновцы+22°... +10°