На Багамах растет число жертв урагана "Дориан"
Ранее категория "Дориана" была снижена до второй.
По меньшей мере семь человек погибли в результате урагана "Дориан" на Багамских островах.
Опасный ураган "Дориан" ослаб до третьей категории (видео)
Территория острова Большой Багама, где проживают около 50 тысяч человек, более, чем на две трети, оказалась под водой. Затоплены или повреждены все морские порты и воздушные гавани, это еще больше осложняет спасательные работы, сообщает Euronews.
Ранее категория "Дориана" была снижена до второй, однако на приготовлениях к встрече со стихией в юго-восточных штатах США это не сказалось.
Напомним, в Twitter Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) появилось видео пролета самолета через ураган "Дориан", который сейчас бушует на Багамских островах.
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