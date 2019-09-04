На Багамах растет число жертв урагана "Дориан"

Ранее категория "Дориана" была снижена до второй.

Последствия урагана на Багамах / REUTERS

По меньшей мере семь человек погибли в результате урагана "Дориан" на Багамских островах.

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Территория острова Большой Багама, где проживают около 50 тысяч человек, более, чем на две трети, оказалась под водой. Затоплены или повреждены все морские порты и воздушные гавани, это еще больше осложняет спасательные работы, сообщает Euronews.

Ранее категория "Дориана" была снижена до второй, однако на приготовлениях к встрече со стихией в юго-восточных штатах США это не сказалось.

Напомним, в Twitter Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) появилось видео пролета самолета через ураган "Дориан", который сейчас бушует на Багамских островах.