На Багамах растет число жертв урагана "Дориан"

10:50, 4 сентября 2019
56
0

Ранее категория "Дориана" была снижена до второй.

Последствия урагана на Багамах / REUTERS
Последствия урагана на Багамах / REUTERS

По меньшей мере семь человек погибли в результате урагана "Дориан" на Багамских островах.

Опасный ураган "Дориан" ослаб до третьей категории (видео)

Территория острова Большой Багама, где проживают около 50 тысяч человек, более, чем на две трети, оказалась под водой. Затоплены или повреждены все морские порты и воздушные гавани, это еще больше осложняет спасательные работы, сообщает Euronews

Ранее категория "Дориана" была снижена до второй, однако на приготовлениях к встрече со стихией в юго-восточных штатах США это не сказалось.

Напомним, в Twitter Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) появилось видео пролета самолета через ураган "Дориан", который сейчас бушует на Багамских островах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#США#ураган#ураган Дориан
Читайте также
На Багамах растет число жертв урагана "Дориан" На Багамах растет число жертв урагана "Дориан"
В центральных областях Украины объявили штормовое предупреждение В центральных областях Украины объявили штормовое предупреждение
В сети показали видео пролета самолета через ураган "Дориан" В сети показали видео пролета самолета через ураган "Дориан"
Опасный ураган "Дориан" ослаб до третьей категории (видео) Опасный ураган "Дориан" ослаб до третьей категории (видео)
Ураган "Дориан" бушует на Багамах: погибли пять человек Ураган "Дориан" бушует на Багамах: погибли пять человек
На западе Украины объявили штормовое предупреждения на 3 сентября На западе Украины объявили штормовое предупреждения на 3 сентября
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +29° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
61 %
753 мм
4.6 м/с
8 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять