Почти по всей Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня

Пожарная опасность ожидается до 6 сентября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В ближайшие дни в большинстве регионов Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Вкраинский гидрометцентр.

"3-6 сентября в Украине, кроме большинства районов западных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 3 сентября, в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.