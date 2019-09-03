Почти по всей Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня

11:57, 3 сентября 2019
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Пожарная опасность ожидается до 6 сентября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В ближайшие дни в большинстве регионов Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода на сегодня: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Об этом предупреждает Вкраинский гидрометцентр.

"3-6 сентября в Украине, кроме большинства районов западных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 3 сентября, в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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