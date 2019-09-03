Почти по всей Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
Пожарная опасность ожидается до 6 сентября.
В ближайшие дни в большинстве регионов Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода на сегодня: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Об этом предупреждает Вкраинский гидрометцентр.
"3-6 сентября в Украине, кроме большинства районов западных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 3 сентября, в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.
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