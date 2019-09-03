На западе Украины объявили штормовое предупреждения на 3 сентября

09:43, 3 сентября 2019
68
0

Местами ожидаются сильные дожди.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 3 сентября, в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"3 сентября в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 3 сентября, в большинстве регионов Украины будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь#штормовое предупреждение
Читайте также
На западе Украины объявили штормовое предупреждения на 3 сентября На западе Украины объявили штормовое предупреждения на 3 сентября
Погода на сегодня: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта) Погода на сегодня: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Одно из самых теплых в истории: климатологи подвели итоги лета в Киеве Одно из самых теплых в истории: климатологи подвели итоги лета в Киеве
Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта) Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)
Мощный ураган "Дориан" обрушился на Багамы и приближается к США (видео) Мощный ураган "Дориан" обрушился на Багамы и приближается к США (видео)
В Киеве сегодня будет солнечно, днем температура до +30° В Киеве сегодня будет солнечно, днем температура до +30°
Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура до +32° (карта) Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура до +32° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
75 %
754 мм
2.0 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять