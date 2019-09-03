На западе Украины объявили штормовое предупреждения на 3 сентября

Местами ожидаются сильные дожди.

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Во вторник, 3 сентября, в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"3 сентября в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 3 сентября, в большинстве регионов Украины будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.