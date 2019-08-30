Синоптик рассказала, в каких областях Украины на выходных пройдут дожди

16:15, 30 августа 2019
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На выходных в Украине будет жарко.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В ближайшие дни в большинстве регионов Украины ожидается сухая погода, дожди возможны лишь в северных областях.

Погода на выходные: в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"31 августа и 1 сентября в Украине действительно будет доминировать антициклональная сухая солнечная погода, однако над севером (кроме Сумской области в субботу) в субботу-воскресенье есть вероятность локального дождя с грозой", - пишет она.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в Украине будет высокой, днем 31 августа и 1 сентября ожидается +26...+32 градуса.

В Киеве 31 августа, а особенно 1 сентября, есть вероятность локального дождя с грозой. Температура воздуха в столице выходными предполагается высокой, +28...+30 градусов.

Напомним, 30 августа в Украине без осадков, температура до +31°.

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Теги: #погода#дождь#жара
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