Синоптик рассказала, в каких областях Украины на выходных пройдут дожди
На выходных в Украине будет жарко.
В ближайшие дни в большинстве регионов Украины ожидается сухая погода, дожди возможны лишь в северных областях.
Погода на выходные: в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"31 августа и 1 сентября в Украине действительно будет доминировать антициклональная сухая солнечная погода, однако над севером (кроме Сумской области в субботу) в субботу-воскресенье есть вероятность локального дождя с грозой", - пишет она.
По прогнозу синоптика, температура воздуха в Украине будет высокой, днем 31 августа и 1 сентября ожидается +26...+32 градуса.
В Киеве 31 августа, а особенно 1 сентября, есть вероятность локального дождя с грозой. Температура воздуха в столице выходными предполагается высокой, +28...+30 градусов.
Напомним, 30 августа в Украине без осадков, температура до +31°.
Погода в Украине
- Винница+29°... +14°
- Днепр+26°... +13°
- Донецк+26°... +12°
- Житомир+29°... +15°
- Запорожье+26°... +13°
- Ивано-Франковск+32°... +15°
- Киев+27°... +15°
- Кировоград+27°... +9°
- Луганск+27°... +11°
- Луцк+31°... +17°
- Львов+30°... +16°
- Николаев+28°... +12°
- Одесса+26°... +14°
- Полтава+26°... +13°
- Ровно+31°... +16°
- Симферополь+27°... +12°
- Сумы+25°... +13°
- Тернополь+31°... +16°
- Харьков+26°... +13°
- Херсон+28°... +13°
- Хмельницкий+31°... +16°
- Черкассы+25°... +11°
- Чернигов+28°... +12°
- Черновцы+30°... +16°