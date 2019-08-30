Прогноз погоды на сегодня: в Украине без осадков, на западе температура до +31° (карта)
Прохладнее всего будет на севере и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 30 августа в Украине без осадков, температура до +31°.
Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди с грозами
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +13°, днем до +28°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +31°.
В северных областях будет ясно. Температура ночью до +12°, днем до +26°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 30 августа - день Мирона. Если на Мирона утром туман и роса - погода будет стоять хорошая. Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта - к хорошей погоде. Ранний иней в конце августа - к богатому урожаю в следующем году.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+28°... +16°
- Днепр+30°... +18°
- Донецк+28°... +14°
- Житомир+27°... +14°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+31°... +13°
- Киев+27°... +16°
- Кировоград+30°... +14°
- Луганск+28°... +11°
- Луцк+29°... +16°
- Львов+29°... +16°
- Николаев+31°... +18°
- Одесса+32°... +16°
- Полтава+28°... +16°
- Ровно+28°... +15°
- Симферополь+30°... +14°
- Сумы+28°... +13°
- Тернополь+30°... +14°
- Харьков+29°... +15°
- Херсон+31°... +17°
- Хмельницкий+28°... +16°
- Черкассы+30°... +14°
- Чернигов+26°... +13°
- Черновцы+30°... +15°