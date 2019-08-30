Прогноз погоды на сегодня: в Украине без осадков, на западе температура до +31° (карта)

08:05, 30 августа 2019
116
0

Прохладнее всего будет на севере и востоке.

В Украине сегодня без осадков / 7-themes.com
В Украине сегодня без осадков / 7-themes.com

Согласно данным Погода УНИАН, 30 августа в Украине без осадков, температура до +31°.

Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди с грозами

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +13°, днем до +28°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +31°.

В северных областях будет ясно. Температура ночью до +12°, днем до +26°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°.

Прогноз на 30 августа / УНИАН
Прогноз на 30 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 августа - день Мирона. Если на Мирона утром туман и роса - погода будет стоять хорошая. Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта - к хорошей погоде. Ранний иней в конце августа - к богатому урожаю в следующем году.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#жара
Читайте также
Синоптик рассказала, в каких областях Украины на выходных пройдут дожди Синоптик рассказала, в каких областях Украины на выходных пройдут дожди
Во Флориде объявили чрезвычайное положение из-за приближения урагана "Дориан" Во Флориде объявили чрезвычайное положение из-за приближения урагана "Дориан"
У побережья штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,3 У побережья штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,3
Жертвами мощных ливней в Японии стали три человека Жертвами мощных ливней в Японии стали три человека
Во всех регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность Во всех регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Семь человек стали жертвами наводнений в Марокко Семь человек стали жертвами наводнений в Марокко
В Италии произошло извержение вулкана Стромболи (видео) В Италии произошло извержение вулкана Стромболи (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
84 %
760 мм
3.6 м/с
16 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять