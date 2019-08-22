В лесах Амазонии зафиксировали рекордное количество пожаров
Сильный смог достиг Сан-Паулу.
В лесах Амазонии (Бразилия) зафиксировали рекордное количество природных пожаров - около 73 тысяч очагов возгорания.
В Японии установилась 40-градусная жара
Еще год назад их было почти в два раза меньше, передает Euronews со ссылкой на Национальный институт космических исследований Бразилии.
Сильный смог достиг Сан-Паулу при том, что город расположен в 3 тысячах километров от охваченных пламенем территорий. Это вызвало массовые отключения электроэнергии.
Лесные пожары видны даже из космоса. Экологи говорят, что нынешние масштабы - результат недальновидной государственной политики. По их словам, президент страны Жаир Болсонару поощряет агрессивную вырубку и псевдоконтролируемые выжигания тропических лесов с целью очищения площадей под сельскохозяйственные угодья. А это ведет к осушению территорий, новым пожарам и общему изменению климата.
Тропические леса Амазонии занимают 5,5 млн кв. км и вырабатывают около 20% кислорода, которым дышит наша планета.
Напомним, лесной пожар на испанском острове Гран-Канария вышел из-под контроля и распространяется на новые площади.
Погода в Украине
- Винница+25°... +14°
- Днепр+32°... +20°
- Донецк+33°... +19°
- Житомир+25°... +14°
- Запорожье+32°... +21°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+24°... +15°
- Кировоград+31°... +17°
- Луганск+34°... +19°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+32°... +20°
- Одесса+35°... +20°
- Полтава+30°... +18°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+32°... +20°
- Сумы+30°... +16°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+30°... +18°
- Херсон+34°... +21°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+32°... +15°
- Чернигов+24°... +13°
- Черновцы+25°... +15°