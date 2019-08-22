В лесах Амазонии зафиксировали рекордное количество пожаров

11:39, 22 августа 2019
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Сильный смог достиг Сан-Паулу.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В лесах Амазонии (Бразилия) зафиксировали рекордное количество природных пожаров - около 73 тысяч очагов возгорания.

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Еще год назад их было почти в два раза меньше, передает Euronews со ссылкой на Национальный институт космических исследований Бразилии. 

Сильный смог достиг Сан-Паулу при том, что город расположен в 3 тысячах километров от охваченных пламенем территорий. Это вызвало массовые отключения электроэнергии.

Лесные пожары видны даже из космоса. Экологи говорят, что нынешние масштабы - результат недальновидной государственной политики. По их словам, президент страны Жаир Болсонару поощряет агрессивную вырубку и псевдоконтролируемые выжигания тропических лесов с целью очищения площадей под сельскохозяйственные угодья. А это ведет к осушению территорий, новым пожарам и общему изменению климата.

Тропические леса Амазонии занимают 5,5 млн кв. км и вырабатывают около 20% кислорода, которым дышит наша планета. 

Напомним, лесной пожар на испанском острове Гран-Канария вышел из-под контроля и распространяется на новые площади.

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Теги: #погода#Бразилия#лесной пожар
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