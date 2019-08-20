Из-за лесного пожара на Канарах эвакуировали 9 тысяч человек

11:46, 20 августа 2019
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В настоящее время огнем охвачены внутренние горные районы острова Гран-Канария.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Лесной пожар на испанском острове Гран-Канария вышел из-под контроля и распространяется на новые площади.

На Канарах из-за лесных пожаров эвакуируют тысячи людей

9 тысяч человек, проживающих в 8 муниципалитетах, были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Euronews.  

В настоящее время огнем охвачены внутренние горные районы острова. До побережья, где находится подавляющее большинство местных жителей и приезжих курортников, он еще не добрался. 

За три дня полностью выгорели 6 тысяч гектаров леса. 19 августа вспыхнул заповедный лес природного парка Тамадаба. Этот район острова труднодоступен для пожарных расчетов. Главная роль в тушении огня здесь отводится пожарным самолетам и вертолетам.

Напомним, теплый воздух от мощного тайфуна принес жару на северо-восток Японии.

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Теги: #погода#Испания#лесной пожар
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