На востоке Китая пять человек стали жертвами тайфуна "Лекима"

15:06, 19 августа 2019
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Три человека числятся пропавшими без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Пять человек погибли в результате тайфуна "Лекима", обрушившегося на город Нинго в провинции Аньхой на востоке Китая.

В Японии установилась 40-градусная жара

Три человека числятся пропавшими без вести, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти. 

В нескольких уездах и городах в Нинго из-за тайфуна прошли мощные ливни, которые вызвали сели и наводнения. Стихия разрушила 2127 домов, нанесла ущерб 14658 га урожая в Нинго.

Напомним, по меньшей мере 12 человек стали жертвами тайфуна "Вифа" во Вьетнаме, еще девять пропали без вести.

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Теги: #погода#Китай#тайфун
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