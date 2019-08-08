12 человек стали жертвами тайфуна "Вифа" во Вьетнаме

11:47, 8 августа 2019
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Девять пропали без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По меньшей мере 12 человек стали жертвами тайфуна "Вифа" во Вьетнаме, еще девять пропали без вести.

На побережье Китая обрушился тайфун "Випа"

Самая тяжелая ситуация наблюдается в провинции Тханьхоа, где погибли семь человек. А в пяти северных провинциях, включая Шонлу и Футхо, погибло по одному человеку, передает Xinhua со ссылкой на Центральный руководящий комитет по борьбе со стихийными бедствиями страны.

"Вифа" обрушился на вьетнамскую провинцию Куангнинь 2 августа и ослабел до тропической депрессии, вызвав наводнения и оползни в некоторых регионах страны.

Напомним, на японский остров Кюсю 6 августа обрушился тайфун, который вызвал ливни и сильный ветер. 

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Теги: #Вьетнам#тайфун
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