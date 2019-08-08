12 человек стали жертвами тайфуна "Вифа" во Вьетнаме
Девять пропали без вести.
По меньшей мере 12 человек стали жертвами тайфуна "Вифа" во Вьетнаме, еще девять пропали без вести.
На побережье Китая обрушился тайфун "Випа"
Самая тяжелая ситуация наблюдается в провинции Тханьхоа, где погибли семь человек. А в пяти северных провинциях, включая Шонлу и Футхо, погибло по одному человеку, передает Xinhua со ссылкой на Центральный руководящий комитет по борьбе со стихийными бедствиями страны.
"Вифа" обрушился на вьетнамскую провинцию Куангнинь 2 августа и ослабел до тропической депрессии, вызвав наводнения и оползни в некоторых регионах страны.
Напомним, на японский остров Кюсю 6 августа обрушился тайфун, который вызвал ливни и сильный ветер.
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