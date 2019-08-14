Грецию охватили лесные пожары (видео)
Пламя уничтожает местный заповедник и угрожает жителям местных деревень.
На греческом острове Эвбея бушует масштабный лесной пожар.
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Пламя уничтожает местный заповедник и угрожает жителям расположенных здесь деревень Ставрос и Кондодеспоти, передает Euronews.
Пожарные призвали людей эвакуироваться, поскольку из-за сильного ветра огонь стремительно движется в сторону их домов. В тушении пламени задействованы более 200 человек и 67 пожарных машин, используется авиация - пять вертолетов и шесть самолетов.
Несмотря на все предпринимаемые усилия взять стихию под контроль пока не удается. Из-за сильного задымления на острове закрыто автомобильное движение по ряду дорог.
Еще по меньшей мере четыре крупных лесных пожара продолжают бушевать в Греции. Распространению бедствия способствует сильная жара, достигающая порой 40°, и порывистые ветры.
Напомним, в ночь на 12 августа в испанском муниципалитете Вентальо (Каталония) из-за удара молнии произошел пожар в трейлерном парке.
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