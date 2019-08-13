В Украине завтра будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (видеопроноз)
На юге температура до +35°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 августа, в Украине практически без осадков, по всей стране будет жарко.
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются ливни, град и сильный ветер
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +16°, днем до +35°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +12°, днем до +30°.
В северных областях практически без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +32°. В центре без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°.
Согласно народному прогнозу, 14 августа - Медовый спас. Начало Успенского поста. Медовый, или первый. Дождь на медовый спас - пожаров не будет. Отцветают розы, падают холодные росы.
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Погода в Украине
- Винница+33°... +19°
- Днепр+31°... +17°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+33°... +19°
- Запорожье+31°... +16°
- Ивано-Франковск+32°... +18°
- Киев+34°... +19°
- Кировоград+33°... +18°
- Луганск+29°... +15°
- Луцк+27°... +18°
- Львов+25°... +16°
- Николаев+32°... +18°
- Одесса+27°... +18°
- Полтава+32°... +20°
- Ровно+29°... +17°
- Симферополь+33°... +17°
- Сумы+32°... +19°
- Тернополь+32°... +17°
- Харьков+32°... +20°
- Херсон+34°... +17°
- Хмельницкий+33°... +18°
- Черкассы+35°... +18°
- Чернигов+34°... +17°
- Черновцы+35°... +20°