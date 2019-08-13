В Украине завтра будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (видеопроноз)

16:30, 13 августа 2019
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На юге температура до +35°.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН
Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 августа, в Украине практически без осадков, по всей стране будет жарко.

В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются ливни, град и сильный ветер

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +16°, днем до +35°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +12°, днем до +30°.

В северных областях практически без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +32°. В центре без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°.

Согласно народному прогнозу, 14 августа - Медовый спас. Начало Успенского поста. Медовый, или первый. Дождь на медовый спас - пожаров не будет. Отцветают розы, падают холодные росы.

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Теги: #погода#жара#Гроза
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