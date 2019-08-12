В Австралии выпал снег: кенгуру в замешательстве (видео)

18:54, 12 августа 2019
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Осадки охватили южную часть Австралии, где произошел самый крупный снегопад за последние 20 лет.

Кенгуру скачут по заснеженным сугробам / скриншот
Кенгуру скачут по заснеженным сугробам / скриншот

В Австралии посреди августа выпал снег. Осадки сопровождаются сильным ветром.

Об этом сообщает портал Weather.

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В результате непогоды погибла женщина, на которую упало дерево. Еще несколько человек получили ранения. На данный момент в больнице находится мужчина и двое детей 4 и 5 лет.

Осадки охватили южную часть Австралии, где произошел самый крупный снегопад за последние 20 лет. Власти штатов Виктория и Южный Уэльс попросили местных жителей не пользоваться личным транспортам.

Один из городов полностью оказался отрезан от дорожного сообщения, в общей сложности спасателям пришлось эвакуировать около 30 человек.

На видео, появившимся в соцсетях, можно увидеть, как по заснеженным сугробам скачут кенгуру.

Как сообщал УНИАН, на горные курорты австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс обрушились сильные снегопады

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Теги: #снег#Австралия#кенгуру
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