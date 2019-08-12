В Австралии выпал снег: кенгуру в замешательстве (видео)

Осадки охватили южную часть Австралии, где произошел самый крупный снегопад за последние 20 лет.

Кенгуру скачут по заснеженным сугробам / скриншот

В Австралии посреди августа выпал снег. Осадки сопровождаются сильным ветром.

Об этом сообщает портал Weather.

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В результате непогоды погибла женщина, на которую упало дерево. Еще несколько человек получили ранения. На данный момент в больнице находится мужчина и двое детей 4 и 5 лет.

Осадки охватили южную часть Австралии, где произошел самый крупный снегопад за последние 20 лет. Власти штатов Виктория и Южный Уэльс попросили местных жителей не пользоваться личным транспортам.

Один из городов полностью оказался отрезан от дорожного сообщения, в общей сложности спасателям пришлось эвакуировать около 30 человек.

На видео, появившимся в соцсетях, можно увидеть, как по заснеженным сугробам скачут кенгуру.

Not something you see every day - kangaroos hopping through the snow in New South Wales, Australia. pic.twitter.com/tKJzIhXJKA — RTÉ News (@rtenews) August 12, 2019

Amazing footage of heavy snow earlier today at Zig Zag, Clarence NSW, just east of Lithgow!! ❄❄❄



Image: Alex Stanton pic.twitter.com/KtWIEQmyZv — SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) August 11, 2019

Как сообщал УНИАН, на горные курорты австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс обрушились сильные снегопады.