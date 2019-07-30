В России затопило Иркутскую область (видео)
Из-за наводнений пострадали почти 2700 человек.
Сильные дожди затопили 20 населенных пунктов в Иркутской области (РФ).
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Местами за сутки выпало 110 мм осадков, сообщает Stormnews со ссылкой на областное ГУ МЧС.
Из-за наводнений пострадали почти 2700 человек из 20 населенных пунктов. В 12 детских оздоровительных учреждениях была проведена эвакуация.
В Зиминском районе из-за повышения уровня в реке Зима в селе Зулумай на правом берегу обрушился пролет моста, соединяющего два берега села. Повышение уровня воды привело к размытию моста через приток реки Оки - Красную речку, который соединял два берега поселка Осиповский. Грунтовыми водами в селе Масляногорск подмыта областная дорога по улице Коммунаров, в селе Новолетники ими подтоплены улично-дорожная сеть и территория летнего оздоровительного лагеря "Окинец".
Во вторник, 30 июля, ожидается повышение уровня воды на реках Ия, Иркут, Ока и их притоках. Прогнозируется затопление населённых пунктов в поймах рек.
Напомним, девять человек погибли, еще 19 пострадали в результате сильных дождей и ветров на Шри-Ланке.
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