Девять человек стали жертвами непогоды на Шри-Ланке

10:47, 24 июля 2019
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Стихия затронула 14 тысяч человек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Девять человек погибли, еще 19 пострадали в результате сильных дождей и ветров на Шри-Ланке.

Более полумиллиона людей пострадали в результате наводнений на востоке Китая

Три человека погибли в горном округе Нувара-Элия в центральной части острова, три - в Хамбантоте на юге страны, один - в округе Канди в центральной части страны и еще два - в южном округе Галле, передает Синьхуа со ссылкой на Центр ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Стихия затронула 14 тысяч человек. В нескольких районах сохраняется риск схода оползней.

Метеорологи говорят, что сильные ветра и ливни постепенно ослабеют по всей стране, но в некоторых районах острова по-прежнему ожидаются дожди.

Напомним, в результате наводнений, вызванных проливными дождями в Индии. погибли более 150 человек.

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Теги: #погода#шторм#Шри-Ланка
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