Девять человек стали жертвами непогоды на Шри-Ланке
Стихия затронула 14 тысяч человек.
Девять человек погибли, еще 19 пострадали в результате сильных дождей и ветров на Шри-Ланке.
Более полумиллиона людей пострадали в результате наводнений на востоке Китая
Три человека погибли в горном округе Нувара-Элия в центральной части острова, три - в Хамбантоте на юге страны, один - в округе Канди в центральной части страны и еще два - в южном округе Галле, передает Синьхуа со ссылкой на Центр ликвидации последствий стихийных бедствий страны.
Стихия затронула 14 тысяч человек. В нескольких районах сохраняется риск схода оползней.
Метеорологи говорят, что сильные ветра и ливни постепенно ослабеют по всей стране, но в некоторых районах острова по-прежнему ожидаются дожди.
Напомним, в результате наводнений, вызванных проливными дождями в Индии. погибли более 150 человек.
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